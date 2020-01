Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frontal gegen Mauer

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr kam es in der Rosenbergstraße in Burgalben zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann kam offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Mauer. Glücklicherweise wurde keiner der drei Fahrzeuginsassen verletzt, wohl auch, weil alle Airbags des Wagens ausgelöst hatten. Am Pkw des jungen Mannes entstand allerdings Totalschaden, während die Mauer kaum Schaden nahm.

