Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Frau auf Zebrastreifen von Auto touchiert

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Samstag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Die 49-Jährige Vredenerin überquerte gegen 07.05 Uhr an einem Zebrastreifen die Zwillbrocker Straße. Dabei wurde sie durch den Wagen einer 80-jährigen Vredenerin touchiert, die die Straße in Richtung Zwillbrock befuhr. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

