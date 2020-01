Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ohne sich um den Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro zu kümmern, hat ein Unfallverursacher am Sonntag zwischen 11.20 h und 12.45 h am Europaplatz das Weite gesucht. Ein grauer Hyundai Tucson blieb beschädigt zurück.

Recklinghausen:

Ein geparkter, schwarzer VW Golf wurde an der Alte Grenzstraße in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntagabend beschädigt. Der Schaden wird auf 2300 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich zu melden.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

