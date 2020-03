Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher scheitern

Stadtlohn (ots)

In eine Gaststätte einbrechen wollten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude an der Josefstraße hineinzukommen. Die Einbrecher hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 03.00 Uhr und 06.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

