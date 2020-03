Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fliesen gestohlen und Kunstwerk beschädigt

Rhede (ots)

Eine Palette mit Fliesen haben Einbrecher in Rhede aus einem unbewohnten Haus gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter die Tür zu dem Gebäude an der Neustraße aufgebrochen. In unmittelbarer Nähe ist zudem auf einem Spielplatz ein Kunstwerk beschädigt worden. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten erscheint nicht ausgeschlossen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 10.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

