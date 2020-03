Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auto gerät in Brand

Stadtlohn (ots)

Ein Auto ist in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr in Stadtlohn aus ungeklärter Ursache ausgebrannt. Der Wagen hatte auf einem Grundstück an der Overbergstraße gestanden. Kräfte der Feuerwehr Stadtlohn löschten die Flammen, die ein Fenster, ein Garagentor und eine Tür zweier nebenstehender Wohnhäuser beschädigt hatten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zunächst noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

