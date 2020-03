Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unfall mit Lkw an der Kohlenbahn

Wetter (ots)

Am Dienstagnachmittag wollte ein 76-jähriger Wuppertaler mit seinem VW Golf von der Autobahnabfahrt der A1 an der Ausfahrt Volmarstein nach links in Richtung Wetter abbiegen. Hierbei missachtete er das dortige Stoppschild und stieß mit dem von links kommenden Lkw eines 64-Jährigen zusammen, der auf der Straße An der Kohlenbahn in Richtung Hagen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 69-jährige Beifahrerin in dem Golf leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

