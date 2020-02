Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeug entwendet

Gronau (ots)

Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro erbeuteten Unbekannte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Gronau. In der Zeit von Samstag 16:00 Uhr bis Sonntag 11:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in eine Halle des betroffenen Hofs am Kottiger Hook ein und entwendeten dort das genannte Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

