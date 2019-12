Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Lkw beschädigt Absicherungsfahrzeug und flüchtet

Wörth am Rhein (ots)

Bedingt durch den Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang am Dienstag, dem 17.12.2019, stellte die Straßenmeisterei Kandel um 03.45 Uhr einen Vorwarnanzeiger/Absicherungsfahrzeug auf dem Standstreifen der B 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe nach der Anschlussstelle Kieswerk Rheinzabern auf. Ein bislang unbekannter Lkw beschädigte beim Vorbeifahren das Absicherungsfahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Durch aufgefundene Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw der Marke Daimler-Benz handelte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zusetzen.

