Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand mit Explosion

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag (04.08.201) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gammertinger Straße ein Feuer ausgebrochen. Gegen 14.00 Uhr alarmierten Anwohner aufgrund der deutlichen Rauchentwicklung Feuerwehr und Polizei. Die Wohnung brannte weitestgehend aus, zusätzlich entstand vermutlich durch eine überhitzte Kartusche eine Explosion. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand, Einwohner wurden evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden, es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell