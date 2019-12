Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruch

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Montagmorgen stellten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ludwig-Kröber-Straße Hebelspuren an ihrer Terrassentür fest. Bei einer näheren Überprüfung wurde festgestellt, dass in das Anwesen eingebrochen worden war. Der oder die Täter hatten keine Unordnung hinterlassen. Es wurde aber Bargeld gestohlen. Als Tatzeitraum kommt nur der Sonntag in der Zeit zwischen 15:30 und 19.00 Uhr in Frage, als die Familie samt Familienhund unterwegs war. Wer zu dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen in Kapellen-Drusweiler gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 9334-0, oder der Kriminalinspektion Landau, Tel. 06341 278-0, in Verbindung zu setzen.

