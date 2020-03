Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrer tritt Außenspiegel an Autos ab

Stadtlohn (ots)

Mutwillig beschädigt hat ein Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag in Stadtlohn zwei parkende Autos auf dem Schanzring: Ein Zeuge beobachtete gegen 00.10 Uhr, dass der Unbekannte mit einem Mountain-Bike an den Fahrzeugen entlang fuhr und die Außenspiegel abtrat. Der Zeuge folgte dem Radfahrer; dieser entfernte sich schließlich vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Pfeifenofen aus über einen Radweg in Richtung Fürstenkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

