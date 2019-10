Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD Lübeck und PD Ratzeburg / Kriminaldirektor Thomas Wolff leitet die Bezirkskriminalinspektion Lübeck

Lübeck (ots)

Ab Oktober 2019 leitet Kriminaldirektor Thomas Wolff (54) die Bezirkskriminal-inspektion in Lübeck und tritt damit die Nachfolge von Michael Sörnsen an.

Thomas Wolff ist für die Kriminalitätsbekämpfung in der Hansestadt Lübeck und dem Kreis Ostholstein zuständig. Zudem ist er im Landgerichtsbezirk Lübeck für den Einsatz der Mordkommission, der Kriminaltechnik, den internationalen Rauschgiftermittlungen, der Wirtschaft- und Staatsschutzkriminalität sowie Cybercrime und IT-Forensik in den Bereichen der Hansestadt Lübeck sowie den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn verantwortlich.

Er ist in Lübeck kein Unbekannter. Dienstlich war Thomas Wolff in den 90iger Jahren als Ermittler in Lübeck tätig. Nach seinem Abschluss an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup war er in Bad Segeberg für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen verantwortlich. Danach folgten drei Jahre in Lübeck als Leiter des Polizeilichen Managements und fünfeinhalb Jahre als Leiter der Kriminalinspektion Neumünster.

Somit ist Thomas Wolff, der auch privat mit seiner Familie in Lübeck wohnt, wieder in der Hansestadt mit deutlich größerem Wirkungskreis angekommen.

