Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Siebenjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02. Oktober 2019, gegen 15.00 Uhr, ereignete sich auf der Florastraße in Gelsenkirchen-Schalke ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 38-jährige Marlerin war mit ihrem Pkw auf der Florastraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Plötzlich rannte ein siebenjähriges Mädchen vom Gehweg auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und dem Kind. Ein Rettungswagen brachte das schwerverletzte Mädchen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der Verkehr auf der Florastraße musste zeitweise zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt werder. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

