Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Gebremst und gestürzt

Vreden (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Samstag in Vreden bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der 20-Jährige hatte gegen 14.55 Uhr die Wüllener Straße (L608) von Stadtlohn kommend in Richtung Vreden befahren. Bei einem Bremsmanöver verlor der Stadtlohner die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

