Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geldbörse gestohlen

Heiden (ots)

Gelegenheit macht leider Diebe: Ein kurzer Moment reichte einem Langfinger am Freitag in Heiden aus, um eine Geldbörse zu stehlen. Das Geschehen hatte sich gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Sachsenstraße abgespielt. Ein 29-Jähriger hatte sein Portemonnaie aufs Dach seines Autos abgelegt, als er seinen Einkauf verstauen wollte. Das fiel ihm kurz darauf auf - doch da war die Geldbörse samt Inhalt schon verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

