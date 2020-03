Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - An Ampel auf Auto gesprungen

Stadtlohn (ots)

Mutwillig hat ein Unbekannter am Samstag in Stadtlohn einen Wagen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf der Grabenstraße: Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hatte mit an einer Rotlicht zeigenden Ampel angehalten. In diesem Moment rannte ein Mann auf den Wagen zu, sprang wild gestikulierend auf die Motorhaube und lief danach weg. Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, hatte einen dunklen Teint und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

