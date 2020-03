Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallzeuge gesucht

Bocholt (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Unfallzeugen: Am Samstag war ein Autofahrer in Bocholt-Biemenhorst gegen einen Wagen gefahren, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dingdener Straße gestanden hatte. Dazu muss es zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr gekommen sein. Als der Fahrer des grau lackierten BMW zurückkehrte, erwartete ihn der unbekannte Zeuge und wies ihn auf das Geschehene hin. Bei dem zweiten beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen schwarz lackierten Pkw handeln. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro. Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen sowie weitere, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

