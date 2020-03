Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Navi aus Auto entwendet

Gronau (ots)

Ein mobiles Navigationsgerät der Marke TomTom haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Gronau gestohlen. Die Täter hatten die Seitenscheibe eines geparkten Wagens eingeschlagen, um an ihre Beute zu gelangen. Darüber hinaus stahlen die Diebe eine Sonnenbrille, einen grauen Mantel und eine graue Sporttasche aus dem Fahrzeug. Das Auto hatte auf einem Parkplatz an der Gartenstraße gestanden - dort war es zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 20.10 Uhr, zu der Tat gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell