POL-BOR: Kreis Borken - Vorsicht "Enkeltrick" - Betrüger nutzen die Angst vor dem Corona-Virus aus

Trotz der vielfachen Warnungen und Berichte lassen sich die Betrüger weiterhin nicht davon abhalten, mit dem Enkeltrick ihr Unwesen zu treiben. Nun nutzen die dreisten Anrufer die Angst vor dem Corona-Virus und dessen Folgen aus, um an Geld zu kommen. Dabei rufen die Täter überwiegend Seniorinnen und Senioren an, um deren Hilfsbereitschaft und leider auch die teilweise zu beobachtende Arglosigkeit auszunutzen. Glücklicherweise ist es bislang im Kreis Borken zu keinem schädigenden Anruf durch die fiese Corona-Virus-Masche gekommen. An dieser Stelle weist die Polizei darauf, wie wichtig entsprechende Aufklärung in Familien ist. Gerade allein stehende ältere Verwandte sollten dringend über das Phänomen "Enkeltrickbetrug" informiert werden. Es empfiehlt sich, bestimmte Verhaltensweisen im Falle solcher Anrufe abzusprechen (z.B. Kontrollanrufe bei Verwandten, Rückfragen bei der Polizei) abzusprechen. Weitere Tipps finden Sie hier: http://intrapol.polizei.nrw.de/KriminalitaetPraeventionSeniorenDocuments/PrävHinweis_Enkeltrick_in%20Zeiten%20von%20CORONA.pdf

