Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bissiger und unfolgsamer Hund

Bitburg (ots)

Am Dienstag, 30.07.29019, meldete eine 56-jährige Frau eine fahrlässige Körperverletzung und Sachbeschädigung durch Hundebisse. Die 56-jährige ging an diesem Morgen gegen 08.30 Uhr mit ihrem Yorkshire Terrier im Waisenhauspark in Bitburg spazieren. Eine unbekannte ältere Dame kam ebenfalls mit ihrem Hund in den Park und löste gleich die Hundeleine. Als die 56-jährige erkannte, dass der Hund der älteren Dame in ihre Richtung lief nahm sie ihren Yorkshire Terrier schützend in die Arme. Der aggressive Hund der älteren Dame lies sich davon nicht aufhalten und biss den Terrier 3 mal. Auch die 56-jährige wurde zweimal in den Arm gebissen und durch das Hochspringen des aggressiven Hundes gekratzt.

Durch Schlagen mit der Leine machte die ältere Dame ihren Hund noch aggressiver. Erst nach den Bissen und einigen lauten Rufen ließ der aggressive Hund von der 56-jährigen und ihrem Terrier ab. Die ältere Dame entfernte sich wortlos zusammen mit ihrem Hund über einen Fußpfad in Richtung Theobald-Simon-Straße ohne sich um die 56-jährige und deren Hund zu kümmern. Sowohl die 56-jährige als auch ihr Hund mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der aggressive Hund hat braunes, glattes Fell und ist etwa 50 - 60 cm groß. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Matthias Nikolay

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 51

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



