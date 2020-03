Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Farbschmierereien an Autos und einem Zaun

Borken - Gemen (ots)

Mit weißer Farbe haben Unbekannte am Wochenende einen Zaun besprüht. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr an der Brümmerstraße. An der Weremboldstraße und der Augustin-Wibbeltstraße ist es im selben Zeitraum an jeweils einem Auto zu Farbschmierereien gekommen. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um dieselben Täter handelt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell