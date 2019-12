Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 342 vom 08.12.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg-Scherpenseel - Wohnungseinbruch

Am Samstag, 07.12.2019 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus auf der Straße Kreuzgracht, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Aus dem Haus wurden unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet.

Geilenkirchen - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter drangen am 07.12.2019 (Samstag), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Königsberger Straße ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Ob etwas entwendet wurde stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Selfkant-Höngen - Diebstahl eines Pkw

Am Samstag (07.12.2019) zwischen 01:00 Uhr und 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen auf der Straße Biesener Weg abgestellten BMW X6.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell