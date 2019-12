Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuer auf Sportplatz

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Auf einem Sportplatz an der Mühlenstraße entfachten unbekannte Personen am Donnerstag, 5. Dezember, ein Feuer. Gegen 23.50 Uhr hörten Anwohner laute Geräusche. Bei Nachschau stellten sie fest, dass im Bereich des Sportplatzes Flammen zu erkennen waren. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitze wurde der Kunststoffboden beschädigt. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell