Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einer Lagerhalle am Bosfelder Weg

Gütersloh (ots)

(RB) - Rheda-Wiedenbrück - Am 20.06.2019, gegen 07.45 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis über eine Rauchentwicklung am Bosfelder Weg in Rheda-Wiedenbrück. Anwohner hatten die Feuerwehr verständigt, da sie eine Rauchentwicklung aus einer dortigen Lagerhalle bemerkt hatten. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Gelände. Im weiteren Einsatzverlauf wurde festgestellt, dass ein Holzspähnehaufen, welcher in der Halle gelagert war, vor sich hin schwelte. Die Holzspähne wurden durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Brandursache wird noch ermittelt. Am Gebäude entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell