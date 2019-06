Polizei Gütersloh

POL-GT: Illegales Autorennen auf dem Westring, Führerscheine sichergestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG)- In der Nacht zum Donnerstag, 20.09.19, lieferten sich zwei Golffahrer ein Autorennen auf dem Westring (B61) in Gütersloh. Kurz nach Mitternacht stand ein Streifenwagen der Gütersloher Polizei vor einer roten Ampel auf dem Westring. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Rheda-Wiedenbrück standen zwei VW Golf nebeneinander. Als die Ampelanlage auf grün umschaltete, rasten die beiden VW-Fahrer mit durchdrehenden Reifen los. Die Streifenwagenbesatzung nahm sofort die Verfolgung und gab deutliche Signale zum Anhalten. In Höhe der Diekstraße konnte ein Fahrzeug gestoppt werden. Der zweite Fahrzeugführer stellte sich nach Ermittlungen an seiner Wohnanschrift selbständig auf der Gütersloher Wache. Die beiden Fahrzeugführer, 23 und 29 Jahre alt, mussten ihren Führerschein abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen beide Männer fertigten die Polizeibeamten Anzeigen wegen der Durchführung eines unerlaubten Autorennens.

