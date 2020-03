Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Korrektur zu: Motorrollerfahrer verletzt sich leicht

Reken (ots)

In der genannten Meldung vom 17.03.2020 ist es zu einem Fehler gekommen. Mit seinem Motorroller auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren ist ein 71-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Motorroller. Ein 58-Jähriger aus Ascheberg hatte seinen Motorroller vor ihm abgebremst. In der inzwischen gelöschten ursprünglichen OTS-Meldung waren die Angaben zu den Beteiligten irrtümlich verwechselt worden. Zu dem Unfall war es am Dienstag gegen 11.35 Uhr auf der Bahnhofstraße an der Einmündung Dorstener Straße gekommen.

