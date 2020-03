Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wagen angefahren und entfernt

Ahaus (ots)

Der Parkplatzunfall war nicht unbeobachtet geblieben - in einem angefahrenen Auto saßen mehrere Insassen: Das Geschehen hat sich am Dienstag in Ahaus abgespielt. Eine Unbekannte hatte gegen 22.05 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wessumer Straße rangiert. Dabei stieß ihr Fahrzeug gegen ein anderes, das schräg hinter ihrem gestanden hatte. Die Verursacherin entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen cremefarbenen Mini mit schwarzen A-, B- und C-Säulen handeln. Die Fahrerin war etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte lange blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. An dem angefahrenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

