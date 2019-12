Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven (ots)

Täter hebeln Terrassentür auf

Otterndorf. Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Diekenhoper Ring ausgenutzt. Die Täter haben eine Terrassentür aufgehebelt, sind in das Haus eingedrungen und haben die Räume durchsucht. Da nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde, wird die Tat rechtlich als Versuch eingestuft. Der Schaden an der Terrassentür beträgt dennoch einige hundert Euro.

