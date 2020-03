Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Pedelec-Computer gestohlen

Bocholt (ots)

Diebe hatten es am Dienstag in Bocholt in zwei Fällen auf die Computersteuerung von Elektrorädern abgesehen. Der erste Fall ereignete sich an der Neustraße, wo ein Pedelec zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr gestanden hatte. Zum zweiten Fall kam es am Berliner Platz: Zwischen 10.00 Uhr und 11.05 Uhr montierte dort ein Unbekannter einen Bordcomputer der Marke Bosch von einem E-Bike ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

