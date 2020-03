Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Führerschein weg und trotzdem gefahren

Bocholt (ots)

Eine Strafanzeige hat sich am Dienstag ein Autofahrer in Bocholt eingehandelt. Der 23-Jährige steuerte seinen Wagen gegen 22.10 Uhr über die Straße Schlavenhorst - einen Führerschein konnte er allerdings aus gutem Grund nicht vorweisen: Der Bocholter hatte ihn in der Vergangenheit bereits abgeben müssen. Auf eine Weiterfahrt musste der Mann verzichten.

