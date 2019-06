Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/ Trunkenheitsfahrt, Diebstahl, Widerstand

Coesfeld (ots)

Betrunken ist ein führerscheinloser Billerbecker (29) auf dem unversicherten Roller eines Kumpels am Donnerstagvormittag (6. Juni) gegen 11 Uhr zu einem Discounter an der Industriestraße in Billerbeck gefahren, um dort eine Flasche Jägermeister zu stehlen. Als Polizisten den Mann aufgriffen, wurde der 29-Jährige handgreiflich. Die Beamten nahmen ihn und seinen ebenfalls berauschten Kumpel, einen 29-jährigen Dülmener, mit zur Wache. Der Dülmener wurde auf Veranlassung des Dülmener Ordnungsamts in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, weil er besorgniserregende Stimmungsschwankungen zeigte. Der Billerbecker bekam Gelegenheit, sich in der Gewahrsamszelle zu beruhigen und auszunüchtern. Für beide wird der Vorfall ein juristisches Nachspiel haben.

