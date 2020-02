Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei zieht berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten am Montag nach Kontrollen in Heidenheim ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Die Polizei kontrollierte den Verkehr in der Schloßhaustraße. Gegen 18 Uhr stoppten die Beamten den Fahrer eines Peugeot Kleinkraftrades. Bei dem 16-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht und er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gleich erging es einem 20-Jährigen der 30 Minuten später an der gleichen Stelle kontrolliert wurde. Der Fahrer des Dacia musste nach einem Drogentest ebenfalls eine Blutprobe abgeben. In der Heidenheimer Straße stoppten Polizisten gegen 21.45 Uhr einen BMW Fahrer. Der 36-Jährige roch nach Alkohol. Nach einem Alkoholtest der den Verdacht bestätigte, ging es zur Blutprobe ins Krankenhaus. Begleiten durfte ihn ein 56-Jähriger. Den stoppte die Polizisten wenige Minuten später ebenfalls in der Heidenheimer Straße. Auch er hatte zu tief ins Glas geschaut.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

