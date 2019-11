Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ertappter Wohnungseinbrecher flüchtet durch Treppenhaus

Viersen (ots)

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus Bereits am Mittwoch gegen 21.00 Uhr bemerkte die Eigentümerin einer Wohnung verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Als sie durch den Türspion blickte, sah sie einen Mann, der sich augenscheinlich am Türschloss zu schaffen machte. Als die Frau das Flurlicht einschaltete, flüchtete der Mann durch das Treppenhaus. Der Unbekannte ist ca. 30 Jahre alt und hat braunes, kurzes Haar mit Scheitel. Er trug eine dunkelrote Blouson Jacke und eine beige Stoffhose. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Mann erbittet die Kripo über die 02162/377-0.

