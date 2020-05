Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Rascheid

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von 30.04.2020 bis 06.05.2020 versuchten bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Rascheid in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierbei versuchten sie eine Nebeneingangstüre aufzuhebeln, wobei sie allerdings an der Widerstandsfähigkeit der Türe scheiterten. Hinweise zu möglichen Tätern oder beobachtete Auffälligkeiten im Tatzeitraum nimmt die Polizei Hermeskeil unter der 06503-9151-0 entgegen.

