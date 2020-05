Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Stoffpuppe

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Mittwochabend, den 06.05.2020 in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr wurde in der Oberen Kirchstraße im Stadtteil Weierbach eine Stoffpuppe entwendet, welche zuvor auf der Motorhaube eines dunklen Honda in Szene gesetzt wurde. Der Wert der entwendeten Puppe beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell