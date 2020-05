Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radschrauben an zwei geparkten PKW gelöst, ein Reifen beschädigt

Reinsfeld (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, dem 24.04.2020, 22 Uhr bis Mittwoch, dem 29.04.2020, 09 Uhr wurden in Reinsfeld, in der Straße Heiligkreuz wiederholt mehrere Radschrauben an zwei Fahrzeugen gelöst. Zudem wurde ein Reifen, durch das Eindrehen einer Schraube, beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510

Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pihermeskeil

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell