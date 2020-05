Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus Pferdeweide

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Montag, den 04.05.2020, 16.00 Uhr, bis Dienstag, den 05.05.2020, 10.00 Uhr, kam es auf einer mit sechs Pferden besetzten Pferdeweide in Hermeskeil, parallelliegend zur Gusenburger Straße, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden mehrere Holzpfähle des Weidezauns mutwillig aus dem Boden entrissen und dadurch beschädigt. Die Pferde sind in der Folge entlaufen.

Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail "pihermeskeil@polizei.rlp.de".

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-915110

pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell