Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Arbeitsunfall Firma Volvo

Konz (ots)

Am heutigen Tage gegen 10:50 Uhr kam es bei der Fa. Volvo in Konz-Könen zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen fiel der Lastkran eines Baggers beim Versetzen um und klemmte diesen an den Oberschenkeln ein. Der Verletzte wurde mit dem Air-Rescue Luxemburg in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren darüber hinaus das DRK Konz und die Polizei Konz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

Telefon: 06501/9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pwkonz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell