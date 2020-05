Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 40-Jähriges Dienstjubiläum PHK Martin Weiler (Polizeiinspektion Hermeskeil)

Bild-Infos

Download

Hermeskeil (ots)

Polizeihauptkommissar Martin Weiler, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Hermeskeil, hat am 05. Mai 2020 sein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. (Foto)

Im Mai 1980 wurde Martin Weiler beim damaligen Bundesgrenzschutz (heutige Bundespolizei) eingestellt. Nach neun Jahren - zum 01.04.1989 - wechselte er in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz, absolvierte in den Jahren 1991-1994 sein Fachhochschulstudium und wurde im Anschluss daran ins Polizeipräsidium Trier versetzt, wo ihm unter anderem die Funktion des stellvertretenden Dienstgruppenleiters bei der Polizeiinspektion Trier bis zu seinem Wechsel nach Hermeskeil übertragen wurde. Seit dem 1. Dezember 1999 wird Martin Weiler als Dienstgruppenleiter in der Polizeiinspektion Hermeskeil eingesetzt.

Die Leitung der Polizeiinspektion Hermeskeil, stellvertretend Michael Wahlen, gratuliert Martin Weiler recht herzlich zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell