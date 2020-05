Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Morbach (ots)

Der 21-jährige Unfallverursacher befuhr am 06.05.2020 gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Golf die Bahnhofsstraße von der Hochwaldstraße kommend in Richtung Hebegasse. In einer Linkskurve, in Höhe der Einmündung Klosterweg, verliert dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert der Pkw zuerst mit einer Hecke und im Anschluss mit einer Straßenlaterne, welche durch den Aufprall beschädigt und auf die Fahrbahn fiel. Fahrer und Beifahrer wurden augenscheinlich leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Laterne musste im Anschluss von der Feuerwehr mit schwerem Gerät entfernt werden. Am Fahrzeug des Verursachers entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

