Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier fahndet im Zusammenhang mit fremdenfeindlichen Äußerungen nach einem flüchtigen Tatverdächtigen

Trier-Innenstadt (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es im Bereich der Bruchhausenstraße/Lindenstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Paar mit Migrationshintergrund beleidigt und eingeschüchtert worden sein soll. Die beiden Geschädigten gingen gegen 14.20 Uhr in der Bruchhausenstraße auf dem dortigen Gehweg, als zwei Fahrradfahrer verbotswidrig hinter ihnen fuhren. Bei den Radfahrern soll es sich um einen ca. 40 jährigen Mann und einen ca. 10 Jahre alten Jungen gehandelt haben. Der Mann beleidigte die beiden Fußgänger mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Dieser Vorgang zog sich lautstark über einen längeren Zeitraum und bis in die Lindenstraße hinein fort. Der Tatverdächtige soll eine schwarze Base-Cap und Brille getragen haben, die Farbe des Fahrrads soll blau gewesen sein.

Zeuge des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 3200).

