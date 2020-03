Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Herdecke-Ermittlungserfolge bei Unfallfluchten mit Personenschäden

Hattingen/Herdecke (ots)

Am 10.03. wurde eine 43-jährige Hattingerin an der Schulstraße durch einen Pkw erfasst und der Autofahrer flüchtete. Nun konnte der Fahrer durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Aufwendige Ermittlungen führten zu einem 57-jährigen Hattinger. Am 09.03 wurde in Herdecke ein 6-jähriges Mädchen an der Hengsteyseestraße durch einen Fahrzeugführer verletzt, als sie die Fahrbahn zum Zubringer der Hagener Straße mit einem Tretroller überqueren wollte, auch hier flüchtete der Fahrzeugführer. Auch dieser konnte durch umfangreiche Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um eine 61-jährige Herdeckerin. In beiden Fällen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

