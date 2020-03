Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Motorrad fährt auf Audi auf

Herdecke (ots)

Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Herdecker auf der Straße Herdecker Bach in Richtung Dortmund. Um auf ein Tankstellengelände zu fahren, musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger zu spät und er fuhr mit seinem Motorrad auf den Audi des 20-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige leicht und er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

