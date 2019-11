Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mädchen läuft vor PKW - Zeugen gesucht; Sindelfingen: VW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Mädchen läuft vor PKW - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 07.40 Uhr in der Zeppelinstraße in Böblingen einen möglichen Unfall beobachten konnten. Eine 31 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr zunächst die Zeppelinstraße. Auf Höhe einer Bäckerei standen hintereinander zwei Reisebusse. Ein noch unbekanntes Mädchen sei plötzlich zwischen den beiden Bussen hindurch auf die Straße gelaufen. Die 31-Jährige habe wohl eine Vollbremsung eingeleitet, der PKW und das Mädchen seien jedoch trotzdem zusammen gestoßen. In einem PKW auf der gegenüberliegenden Straßenseite hätten sich zwei Erwachsene befunden, die auf das etwa 13 Jahre alte Mädchen gewarteten hätten und auf Nachfrage der 31-Jährigen weder den Rettungsdienst verständigen noch die Personalien mit der Mercedes-Fahrerin austauschen wollten. Insbesondere bittet die Polizei diese Personen sich zu melden.

Sindelfingen: VW zerkratzt

Zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 14.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in einem Parkhaus in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen sein Unwesen. Der Unbekannte zerkratzte das Heck und die rechte hintere Seite des PKW, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

