POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, erreichbar unter 07142/405-0, sucht Zeugen eines Einbruchs im Zeitraum zwischen Sonntag 17:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr im Stadtteil Bietigheim. In ein unbekannter Täter bracht dort in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Grimm-Straße ein. Er hebelte die Kellertür auf und durchsuchte mehrere Zimmer. Dabei fand er aber offensichtlich nichts Stehlenswertes vor. An der Kellertür richtete er einen Sachschaden von etwa 200 Euro an.

