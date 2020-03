Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Gaststätte

Ennepetal (ots)

Am Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Voerderstraße ein. Durch eine Seitentür, die sie gewaltsam öffneten, gelangten sie in den Schankraum. Hier brachen sie einen Spielautomaten auf. Was und ob sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt.

