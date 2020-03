Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Audi gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 21:00 Uhr und 23:40 Uhr, entwendeten Unbekannte einen 23-Jahre alten Audi A4. Der 58-jährige Besitzer stellte sein Fahrzeug vor seinem Haus am Mönninghofer Weg ab. Gegen 23:40 Uhr bemerkte er, dass der rote Audi gestohlen war. Auffällig an dem Fahrzeug ist ein schwarz orangener Hut der Marke "Jägermeister" mit einer Tierfeder, der zur Tatzeit auf der Kofferraumablage lag.

