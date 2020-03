Polizei Düren

POL-DN: Gemeinsam Betäubungsmittel konsumiert

In der Nacht zu Samstag wurde in Niederzier, auf der Schulstraße, ein geparkter Pkw mit drei 19jährigen Insassen kontrolliert. Im Fahrzeuginneren konnte ein starker Marihuana-Geruch festgestellt werden. Die Personen wurden belehrt und wegen Verdachts des BtM Besitzes durchsucht. Alle drei Insassen gaben an BtM konsumiert zu haben. Einer der 19jährigen übergab den Beamten freiwillig ein Schnellverschlusstütchen mit Marihuana, welches er am Körper versteckt hatte. Das Tütchen mit Marihuana wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

