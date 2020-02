Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Freiheitsberaubung in Schortens - Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Schortens (ots)

Am Mittwochabend, 26.02.2020, kam es in Schortens zu einer versuchten Erpressung. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 39-Jähriger gegen 19:30 Uhr auf dem Weg zum Einkaufen, zwischen einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg und der Brahmsstraße durch zwei bislang unbekannte Personen gestoppt. Der 39-Jährige wurde geschlagen, gefesselt und in ein Fahrzeug gezogen. Gegen 20:10 Uhr bemerkten zwei Zeugen an der Oldenburger Straße, im Ortsteil Ostiem, in Höhe der Baustelle Sandspülfeld den auf dem Boden sitzenden 39-Jährigen, kamen dem Mann zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Bei dem Opfer handelt es sich um einen in Schortens lebenden 39-Jährigen mit Migrationshintergrund, der vorsorglich zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der aktuellen Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt zu den Hintergründen der Tat keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet zur Aufklärung und für weitere Ermittlungsansätze um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Da der Bereich des Mühlenweges und der Brahmsstraße um die frühen Abendstunden gut frequentiert ist, könnte dieser Vorfall aufgefallen sein. Zeugen, die etwas Verdächtiges, ein auffälliges Fahrzeug oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

